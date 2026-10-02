Bộ Nông nghiệp và Môi trường 'chốt' hoàn thành 4 nhiệm vụ chuyển đổi số trước ngày 10/10

Hoàn thành xây dựng và vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trước ngày 10/10/2026. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3696/QĐ-BNNMT triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 (gọi tắt là kế hoạch), với nhiều hoạt động đổi mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 là năm bản lề triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới; trọng tâm là hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, xã hội số, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng suất lao động.

Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ, chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được lựa chọn là “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.”

“Chủ đề trên nhằm truyền đi thông điệp chuyển đổi số quốc gia đã chuyển hóa các thể chế, chính sách, quy định thành những kết quả thực chất, đóng góp cụ thể trong cả 3 trụ cột gồm Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số; đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia,” kế hoạch nêu rõ.

Bám sát chủ đề trên, cơ quan này đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trước ngày 10/10, bao gồm: Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tích hợp, hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt, ổn định với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng; kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành; tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu; xây dựng và vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; hoàn thiện công cụ điện báo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ chuyển đổi số mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định các hoạt động hưởng ứng phải bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW.

Đồng thời các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 phải mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiện đại, chuyên nghiệp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không phô trương, hình thức; tạo được dấu ấn quốc gia và có sức lan tỏa đến toàn dân, toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Cùng với 4 nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị thuộc bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia đến hết ngày 10/10/2026, bảo đảm phù hợp với mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Ngoài ra, các hoạt động truyền thông cũng được triển khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trang thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thông tin nội bộ và báo chí ngành. Nội dung tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số trong nông nghiệp và môi trường; giới thiệu các bài học, mô hình, cách làm đột phá, sáng tạo đã mang lại kết quả thiết thực.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chuyển đổi số, cùng các đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan này có trách nhiệm triển khai truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí và nền tảng số để lan tỏa thông tin./.