Tình trạng các tổ chức, cá nhân không có chức năng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài để quảng cáo, hứa hẹn tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và thu tiền trái phép vẫn chưa được xử lý triệt để

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh ngăn ngừa, xử lý các hoạt động tuyển chọn, thu tiền trái phép của tổ chức, cá nhân không có chức năng trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được các bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai. Nhiều địa phương chủ động tuyên truyền, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra và hỗ trợ người lao động giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đáng chú ý, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này tiếp tục được hoàn thiện. Luật số 22/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, đã làm rõ các quy định về minh bạch hóa hoạt động tuyển chọn, chuẩn bị nguồn lao động, trách nhiệm phối hợp quản lý tại cơ sở và phòng ngừa hành vi lừa đảo, thu tiền trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, bổ sung thẩm quyền xử phạt, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, tình trạng các tổ chức, cá nhân không có chức năng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài để quảng cáo, hứa hẹn tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và thu tiền trái phép vẫn chưa được xử lý triệt để. Các hành vi này ngày càng dễ phát sinh trên môi trường mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường tuyển dụng và trật tự, an toàn xã hội.

Trước thực trạng trên, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung rà soát, phát hiện những tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo, tư vấn, tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không có chức năng theo quy định.

Đối với trường hợp mạo danh hoặc sử dụng thông tin giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, các cơ quan chức năng cần xác minh rõ tư cách chủ thể, mối quan hệ với doanh nghiệp và phạm vi hoạt động thực tế để xử lý đúng bản chất vi phạm. Đồng thời, cần phân biệt hành vi trái pháp luật với các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người lao động hợp pháp.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về nội vụ, lực lượng Công an và chính quyền cấp xã trong trao đổi thông tin, xác minh, xử lý vụ việc. Trường hợp vi phạm hành chính cần áp dụng các quy định hiện hành về xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm phải kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đặc biệt, các vụ việc tuyển dụng, thu tiền trái pháp luật ảnh hưởng đến nhiều người lao động, xảy ra tại nhiều địa phương hoặc có tính chất phức tạp cần được phối hợp xử lý chặt chẽ, nhằm ngăn chặn vi phạm và hạn chế thiệt hại phát sinh.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo có trọng tâm để người lao động nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý tình trạng giả mạo doanh nghiệp có giấy phép, chương trình tuyển dụng, cam kết đưa người lao động xuất cảnh hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Các địa phương cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận những kênh tuyển dụng hợp pháp, đồng thời kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động khi phát sinh vụ việc, phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin tại cơ sở.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ những giải pháp nêu trên, tập trung xử lý triệt để tình trạng tổ chức, cá nhân không có chức năng nhưng vẫn thực hiện hoạt động thông tin, quảng cáo, tư vấn, tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái quy định pháp luật./.