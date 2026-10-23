Bộ Nội vụ yêu cầu đẩy nhanh giải quyết chính sách tinh giản biên chế

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu gắn việc sắp xếp cơ sở giáo dục với khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đồng thời đôn đốc giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt nghiêm túc việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải gắn liền với yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Học sinh tham dự kỳ thi tại Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các địa phương cần bảo đảm nguyên tắc: "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Cơ cấu lại nhân sự theo hướng nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ năm học 2026-2027.

Rà soát tổng thể: Đánh giá phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ để bố trí, điều động phù hợp với quy mô thực tế.

Đối với việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, số lượng viên chức quản lý và nhân sự hỗ trợ dôi dư sau sắp xếp do địa phương quyết định dựa trên các quy định hiện hành và giải pháp khắc phục thừa thiếu giáo viên. Các trường hợp đã được bố trí vị trí việc làm mới phù hợp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.

Công tác này phải được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, trình tự và thủ tục theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP cùng các hướng dẫn liên quan của Bộ Nội vụ. Trường hợp phát hiện sai sót, các địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện báo cáo nhanh kết quả giải quyết đối với các đối tượng nêu trên thuộc phạm vi quản lý.

Báo cáo của các địa phương cần được gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026.