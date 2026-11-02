Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết trước ngày 25/11

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

Về thưởng Tết, các địa phương phải thống kê số doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng, số doanh nghiệp dự kiến thưởng, tổng số lao động được thưởng, mức thưởng bình quân, mức cao nhất và mức thấp nhất. Cùng với đó, báo cáo phải xác định ngành, lĩnh vực, vị trí hoặc chức danh có mức lương và mức thưởng cao nhất.

Các số liệu được tổng hợp theo 4 nhóm doanh nghiệp, gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

(Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh thành phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã trong theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, biến động lao động.

Sở Nội vụ các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Sở Nội vụ cũng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, thỏa thuận sớm giải quyết vụ việc tranh chấp lao động, đình công phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận.

Đặc biệt chú trọng đến nội dung xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Sở Nội vụ cần chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Năm 2026, theo số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, mức thưởng bình quân tại doanh nghiệp nhà nước đạt 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp dân doanh thưởng bình quân 7,37 triệu đồng/người, tăng 9%, trong khi doanh nghiệp FDI đạt 9,21 triệu đồng/người, tăng 12% so với năm 2024.