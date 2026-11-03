Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2027 trước ngày 25/11

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 12421/BNV-CTL&BHXH gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc theo dõi, tổng hợp tình hình tiền lương, tiền thưởng, nợ lương, quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết năm 2027.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các địa phương phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động và các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, đời sống người lao động, biến động lao động và quan hệ lao động trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là các quy định mới liên quan đến việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2027; hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đối thoại, thương lượng, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định và thỏa thuận.

Các doanh nghiệp phải xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026, phù hợp với Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai để người lao động được biết.

Về công tác báo cáo, Bộ Nội vụ yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Báo cáo tổng hợp của các tỉnh, thành phố phải gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.