Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thưởng Tết 2027 trước ngày 25-11

Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 12421/BNV-CTL&BHXH gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2026; đồng thời tổng hợp kế hoạch thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027.

Doanh nghiệp cần căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 để xây dựng phương án thưởng theo quy định. Ảnh: Thế Anh/NDO

Theo yêu cầu của Bộ, Sở Nội vụ các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình việc làm, đời sống người lao động, biến động nhân sự và quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Đối với chính sách tiền lương, tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng. Việc thực hiện các chế độ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật và những nội dung đã thỏa thuận với người lao động.

Theo Bộ Nội vụ, doanh nghiệp cần căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 để xây dựng phương án thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động, đồng thời thông báo công khai trong doanh nghiệp để người lao động biết.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2027 cần được chú trọng.

Khi phát sinh vụ việc, cơ quan chức năng phải hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đối thoại, thương lượng, giải quyết sớm, không để tranh chấp kéo dài hoặc lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh.