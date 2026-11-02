Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo lương, thưởng Tết 2027 trước ngày 25/11

Doanh nghiệp được hướng dẫn xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết. (Ảnh minh hoạ)

Nội dung trên được nêu tại văn bản số 12421/BNV-CTL&BHXH vừa được Bộ Nội vụ gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các Sở Nội vụ phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, tăng cường theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống người lao động, biến động lao động và quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bộ cũng yêu cầu chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2027. Khi phát sinh vụ việc, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, giải quyết sớm, tránh để tranh chấp kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với chính sách tiền lương, tiền thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế trả lương và quy chế thưởng. Việc chi trả phải bảo đảm đúng quy định pháp luật và các nội dung đã thoả thuận với người lao động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được hướng dẫn xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2027 của doanh nghiệp trên địa bàn, gửi Bộ Nội vụ qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trước ngày 25/11/2026./.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ