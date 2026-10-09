Bộ Nội vụ xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình trung ương tháng 3/2027

Từ ngày 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đã tăng 8%.

Bộ Nội vụ tập trung xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025/QH15, Bộ đang triển khai nhiệm vụ tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Thông tin được công bố ngày 9/10 cho biết, việc xây dựng đề án được triển khai trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cùng ban hành năm 2018.

Trước đó, tháng 3/2026, Bộ Nội vụ đã báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về lộ trình cải cách tiền lương và việc trả lương theo vị trí việc làm.

Ngày 29/8/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quyết định số 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH về kế hoạch nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện hai nghị quyết, xác định những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án cải cách.

Dự thảo đề án được xây dựng, hoàn thiện trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10/2026; dự thảo nghị quyết dự kiến hoàn thiện trong tháng 1/2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2/2027 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3/2027.

Rà soát chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018

Đối với chính sách tiền lương, các bộ, ngành sẽ rà soát việc thực hiện mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế trả lương đối với từng nhóm đối tượng. Kết quả rà soát phải làm rõ những bất cập, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.

Tại cuộc họp ngày 22/9 về xây dựng đề án, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá những hạn chế trong thực hiện chính sách tiền lương, trong đó có sự chênh lệch về tương quan tiền lương giữa các nhóm đối tượng và việc trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sắp xếp tổ chức bộ máy và những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu dân số.

Với chính sách bảo hiểm xã hội, các cơ quan liên quan sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, xác định những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Các phương án cần tính đến mức đóng, chế độ nghỉ hưu và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính nghiên cứu giải pháp bảo đảm nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, làm cơ sở đề xuất phương án phù hợp với điều kiện Việt Nam.