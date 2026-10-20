Bộ Nội vụ triển khai rà soát vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ký Quyết định số 1299/QĐ-BNV thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của Bộ.

Bộ Nội vụ được giao triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện "điểm" về xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 19/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu thống nhất nhận thức về việc xây dựng vị trí việc làm theo hướng vừa kế thừa, vừa đổi mới, làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự. Đây cũng là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ được giao triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện "điểm" về xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thực hiện yêu cầu này, Bộ Nội vụ tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trọng tâm, gồm Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo Quyết định số 1299/QĐ-BNV, Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Trọng tâm công việc là hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực.

Đồng thời, rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, kịp thời tổng hợp và đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác tham mưu hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất phương án bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của Bộ. Hồ sơ, báo cáo sẽ được hoàn thiện để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổ công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tổng hợp và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Kết quả triển khai tại Bộ Nội vụ sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn để hoàn thiện phương pháp, quy trình rà soát và từng bước nhân rộng tại các bộ, cơ quan ngang bộ, góp phần xây dựng hệ thống vị trí việc làm thống nhất, khoa học, sát chức năng, nhiệm vụ; gắn quản lý biên chế với chất lượng đội ngũ và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Linh Đan