Bộ Nội vụ trả lời về việc viên chức phát thanh viên chuyển sang làm phóng viên

Một viên chức từng công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cho biết, trong các quyết định nâng lương từ năm 2016 đến tháng 6/2025, bà được ghi nhận ở ngạch Phát thanh viên hạng IV.

Người này có bằng đại học, bằng trung cấp chuyên ngành báo chí và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp phóng viên. Từ tháng 7/2025, bà chuyển về Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã và được phân công làm phóng viên.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp không đồng nghĩa với chuyển sang vị trí việc làm khác. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà.

Theo đề án vị trí việc làm của đơn vị, vị trí phóng viên có 2 chỉ tiêu. Sau khi Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và bỏ quy định phân hạng viên chức, bà muốn biết có thể chuyển sang vị trí phóng viên hay không, đồng thời cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 7 Nghị định 232/2026 ngày 26/6/2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức.

Theo quy định, viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Bậc nghề nghiệp được bố trí là căn cứ xếp lương tương ứng. Tuy nhiên, việc thay đổi bậc nghề nghiệp không làm thay đổi vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhiệm.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp phải thực hiện theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bên cạnh đó, Nghị định 259/2026 ngày 30/6/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có nội dung về bố trí vào vị trí việc làm và thay đổi bậc nghề nghiệp.

Về thẩm quyền, Bộ Nội vụ cho biết Điều 58, Điều 59 và Điều 60 của nghị định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp.

Bộ Nội vụ đề nghị viên chức liên hệ cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức tại nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Như vậy, chuyển từ phát thanh viên sang phóng viên là thay đổi vị trí việc làm, khác với thay đổi bậc nghề nghiệp. Việc đơn vị có chỉ tiêu phóng viên và viên chức có bằng cấp chuyên môn phù hợp chưa đồng nghĩa với việc đương nhiên được chuyển. Trường hợp cụ thể cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định hiện hành.