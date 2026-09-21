Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu với nghề giáo

Theo đó, cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của nghề nghiệp.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Kiến nghị nêu rõ, đối với ngành giáo dục nói chung và giáo viên, người làm công tác giảng dạy nói riêng nên quy định theo hướng giảm tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ xuống 55 tuổi, lao động nam xuống 60 tuổi.

Việc này nhằm bảo đảm sức khỏe người lao động, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động để được hưởng lương hưu hằng tháng phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH.

Quy định này nhằm đảm bảo hài hòa, cân đối giữa thời gian đóng góp và thời gian thụ hưởng, từ đó đảm bảo cân đối, bền vững lâu dài của quỹ BHXH.

Vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được Trung ương thảo luận trong đề án cải cách chính sách BHXH tại hội nghị Trung ương 7 khóa XII và thống nhất thông qua Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách BHXH.

Thể chế hóa chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết 28, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động 2019, trong đó quy định nội dung tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019, vấn đề tuổi nghỉ hưu đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể các mặt liên quan.

Vì vậy Bộ luật Lao động năm 2019 quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu hay điều kiện về tuổi hưởng lương hưu của người lao động không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ mà được điều chỉnh theo lộ trình.

Cụ thể mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.

Bên cạnh đó với những người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc những người lao động sức khỏe yếu (bị suy giảm khả năng lao động) có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường (nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp).

Cũng theo Bộ Nội vụ, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1.1.2026 quy định nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường.

Đồng thời không giảm tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng liên quan đến nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan có liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu.