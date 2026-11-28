Bộ Nội vụ cho biết thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc ngắn hạn chỉ tối đa 10 ngày làm việc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trả lời các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến quy định quản lý lao động nước ngoài.

Trước đó, phản ánh từ Hiệp hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) gửi qua VCCI cho rằng điểm a khoản 13 Điều 8 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn, nhưng lại yêu cầu phải xin cấp phép theo hình thức hợp đồng lao động nếu có phát sinh quan hệ thuê mướn, trả lương.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép thực tế thường mất từ 2 đến 3 tháng, gần bằng hoặc thậm chí dài hơn thời gian làm việc dự kiến (dưới 90 ngày). Điều này khiến cơ chế miễn giấy phép giảm tính khả thi, làm phát sinh thời gian và chi phí. Từ đó, doanh nghiệp kiến nghị bãi bỏ quy định yêu cầu cấp giấy phép lao động khi có quan hệ trả lương tại Việt Nam đối với nhóm lao động này.

Thời gian cấp phép tối đa 10 ngày làm việc, không quá 3 tháng

Phản hồi về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết ngày 20/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 393/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 05/12/2026). Nghị định được xây dựng nhằm tháo gỡ tối đa các rào cản hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút lao động nước ngoài theo tư duy "biên giới phẳng".

Cụ thể, đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn (tổng thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm dương lịch), khoản 4 Điều 10 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người sử dụng lao động chỉ cần gửi thông báo tới cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 03 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc.

Đối với trường hợp phải cấp giấy phép lao động, thủ tục đã được tích hợp: người sử dụng lao động chỉ cần nộp một văn bản vừa báo cáo giải trình nhu cầu vừa đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 03 Phụ lục I. Thời hạn xem xét, chấp thuận nhu cầu và cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền là tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không phải kéo dài 2-3 tháng như ý kiến phản ánh.

Bắt buộc ký hợp đồng khi có quan hệ thuê mướn và trả lương

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, quy định yêu cầu cấp giấy phép lao động theo hình thức hợp đồng lao động khi phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động và trả lương nhằm bảo đảm tính thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019, đồng thời tăng cường quản lý, phòng ngừa việc lợi dụng chính sách và bảo vệ quyền lợi các bên.

Căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 13 của Bộ luật Lao động năm 2019, quan hệ lao động được xác lập khi có sự thỏa thuận về việc làm, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động; trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động.

Do đó, nếu lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn cho người sử dụng lao động tại Việt Nam, chịu sự quản lý, giám sát và do bên Việt Nam trả lương thì bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động và thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động theo đúng quy định pháp luật./.