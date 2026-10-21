Bộ Nội vụ tính toán lại nhu cầu nhân lực, biên chế giai đoạn 2027-2031

Theo quyết định được Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ký, tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh làm tổ phó. Thành viên gồm lãnh đạo Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ký Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Media QH.

Các đơn vị sẽ được hướng dẫn rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của từng vị trí. Đồng thời, phải rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có.

Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Trên cơ sở kết quả rà soát, tổ sẽ tham mưu phương án bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế của bộ trong giai đoạn tới.

Một nhiệm vụ khác là chuẩn hóa, tổng hợp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của bộ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Vụ Tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu triển khai nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả. Vụ Pháp chế phối hợp rà soát căn cứ pháp lý, việc phân cấp, phân quyền và tác động đến khối lượng công việc của các đơn vị.

Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát mức độ tự chủ tài chính, nguồn kinh phí bảo đảm số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Văn phòng Bộ cung cấp dữ liệu về văn bản, chương trình công tác và nhiệm vụ được giao. Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ kỹ thuật, công cụ tổng hợp và quản lý dữ liệu.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin thuộc phạm vi quản lý.