Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn tinh gọn đầu mối bên trong bộ máy

Theo thông tin được Bộ Nội vụ tổng hợp, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Cùng với quá trình này, các địa phương đã bố trí, sử dụng lại một bộ phận người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cụ thể, 4.012 người được tiếp nhận vào công chức, 395 người vào viên chức, 2.206 người được ký hợp đồng lao động; 7.587 người tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố và 1.541 người được bố trí vào các vị trí khác.

Sau sắp xếp, các thôn, tổ dân phố tiếp tục bố trí 121.932 người, giảm 103.146 người so với trước. Trong số những người nghỉ việc, 78.347 người được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và 9.732 người hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.

Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, đồng thời đẩy mạnh tự chủ và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với mô hình tổ chức mới. Ảnh: Thanh Thắng

Tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong

Ở cấp bộ, ngành, việc rà soát tổ chức bên trong tiếp tục được thực hiện. Theo số liệu Bộ Nội vụ cung cấp, đến tháng 9/2026, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng 28,2%, đồng thời giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong, tương ứng 8,1%, so với thời điểm ngày 30/9/2025.

Bộ Nội vụ cho biết đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối và đẩy mạnh tự chủ. Đồng thời, Bộ hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Bộ Nội vụ cũng tiếp tục phối hợp rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Dự kiến giảm hơn 18.900 cơ sở giáo dục công lập

Đối với giáo dục công lập, đến ngày 24/8, 34/34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp. Tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, tức giảm 18.982 đầu mối, tương ứng 50,6%. Thông tin này cũng được Bộ Nội vụ công bố trước đó tại hội nghị giao ban tháng 9.

Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục chịu tác động từ quá trình sắp xếp.

Tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 21/9, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục, xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10.

Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được sắp xếp

Theo số liệu được tổng hợp đến ngày 31/7, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 93 cơ sở thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 281 cơ sở, gồm 90 cơ sở thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, số cơ sở đã giảm 33 đơn vị, tương đương khoảng 10,5% so với ngày 31/7.

Theo phương án đang được triển khai, đến ngày 1/10, dự kiến giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý và tiếp tục sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai gắn với yêu cầu phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.