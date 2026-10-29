Bộ Nội vụ: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham dự buổi làm việc, Đoàn công tác có ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, về công tác xây dựng thể chế phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chính sách, pháp luật mới ban hành và những vấn đề được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm. Hình thức phổ biến đa dạng, linh hoạt, phù hợp có tập huấn trực tiếp và trực tuyến; có kết hợp trực tiếp và trực tuyến; hội nghị chuyên đề, lồng ghép trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt tuyên truyền trên báo điện tử, tạp chí, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện chính sách mới thông suốt, đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành, địa phương được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Đại diện Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác trao đổi nhiều nội dung và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ đã làm rõ những vấn đề được đặt ra, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Trong đó, nội dung tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai hoạt động PBGDPL, nhất là việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án có lúc còn chậm,kinh phí chưa được bố trí kịp thời; biên chế làm công tác pháp chế còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của Đoàn công tác, đồng thời khẳng định Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu, rà soát những tồn tại, hạn chế và hoàn thiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng, sau khi sáp nhập Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khối lượng công việc quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực tăng cao, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này, Thứ trưởng cho biết, Bộ đã chú trọng lồng ghép nội dung PBGDPL trong các hoạt động kiểm tra tại địa phương, hội nghị chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp và tổng kết ngành. Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tiếp nhận kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thứ trưởng Cao Huy đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phải chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, từ đó nâng cao hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện và PBGDPL đến người dân, doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong công tác PBGDPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu kỹ các quy định, nội dung mới của Luật PBGDPL số 12/2026/QH16 để có sự đổi mới tư duy trong triển khai tổ chức các hoạt động PBGDPL không chạy theo số lượng các hoạt động, tài liệu PBGDPL được phát hành mà cần đi vào thực chất, hướng tới đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, nhu cầu pháp luật và tình hình thi hành pháp luật ở cơ sở để lựa chọn đúng nội dung, hình thức PBGDPL và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý.