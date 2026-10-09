Bộ Nội vụ thông tin mới về đề án cải cách tiền lương

Nội dung trên được nêu tại báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và khoá XV về giám sát chuyên đề và chất vấn được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải gửi Quốc hội.

Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

Bộ Nội vụ cho hay, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Hiện nay, Đảng ủy Chính phủ giao Đảng ủy Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đã và đang khẩn trương, tập trung cao độ để triển khai theo ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền. Việc này phải bảo đảm gắn với tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách Nhà nước.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo), từ tháng 8 đến tháng 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Dự kiến tháng 1/2027, dự thảo Nghị quyết sẽ được hoàn thiện. Tháng 2/2027, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đề án sẽ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28 (năm 2018) đến nay; chỉ rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với đặc thù của từng bộ, ngành.

Về chính sách tiền lương, các cơ quan tập trung đánh giá mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương và cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, các bộ, ngành tổng kết việc thực hiện từ khi có Nghị quyết 28 đến nay, làm rõ những bất cập, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.