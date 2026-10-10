Bộ Nội vụ thông tin mới nhất về cải cách tiền lương: Khi nào trình Trung ương?

Theo báo cáo vừa gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025 của Quốc hội, Bộ Nội vụ cho biết đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó có nội dung tham mưu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm, gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ trong các tháng cuối năm 2026 là tham mưu đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Ảnh: V.P/Dân Việt

Trên cơ sở thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW, Đảng ủy Chính phủ đã giao Đảng ủy Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh đây là vấn đề lớn, có tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vì vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền. Quá trình xây dựng đề án phải bảo đảm tính khả thi, gắn với tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW từ năm 2018 đến nay.

Các cơ quan có trách nhiệm rà soát tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; chỉ rõ những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực.

Đối với chính sách tiền lương, những nội dung được tập trung đánh giá gồm: mức lương cơ sở, hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất giải pháp tạo nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Theo lộ trình, từ tháng 8 đến tháng 10-2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án. Dự thảo nghị quyết dự kiến được hoàn thiện vào tháng 1-2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2-2027 và trình Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 3-2027.

Báo cáo gửi Quốc hội của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện các nghị quyết liên quan đến hoạt động chất vấn nêu rõ, thời gian qua, mức sống của người lao động từng bước được cải thiện thông qua việc triển khai các chính sách tiền lương. Trong đó, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã cũng được tăng. Từ ngày 1-7-2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 8%.