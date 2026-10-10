Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh 2027

Đối với lịch nghỉ Tết âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ trong vòng 5 ngày theo quy định gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Đồng thời do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Tết âm lịch năm 2027 sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục (Ảnh minh họa)

Theo đó, dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục: từ thứ Năm ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2027 dương lịch và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

3 phương án nghỉ Tết cho người lao động

Với khối doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án cho người lao động nghỉ Tết: Nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày từ mùng 1; nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày từ mùng 1; nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày từ mùng 1.

Cả 3 phương án trên đều bố trí 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch, nhưng khác nhau về số ngày nghỉ trước và sau Tết. Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương án phù hợp.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Ngoài 5 ngày nghỉ Tết, người lao động được nghỉ bù nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết. Ngày nghỉ bù được bố trí vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Tổng thời gian nghỉ liên tục của người lao động vì vậy phụ thuộc phương án doanh nghiệp lựa chọn, lịch nghỉ hằng tuần và số ngày nghỉ bù. Thông báo không ấn định chung kỳ nghỉ Tết 7 ngày cho tất cả lao động tại doanh nghiệp.

Với dịp Quốc khánh 2027, doanh nghiệp quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1/9 hoặc 3/9. Trường hợp trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù theo quy định.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ như phương án đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo pháp luật. Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động cũng được khuyến khích.