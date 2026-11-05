Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập 8 phường thuộc Thái Nguyên

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo hồ sơ Đề án, tỉnh Thái Nguyên có 8 xã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí thành lập phường mới, gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Qua rà soát và đánh giá thực trạng phát triển, các địa phương đã tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát huy hiệu quả vai trò của khu vực trung tâm và vùng phụ cận. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế tại các khu vực này có sự chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và quy mô dân số tăng nhanh, từng bước hình thành các khu vực đạt chuẩn đô thị.

Thành viên Hội đồng thẩm định nêu ý kiến tại Hội nghị.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần theo quy định để trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định phân tích từng tiêu chí, đồng thời đánh giá cao công tác xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng làm rõ một số nội dung Đề án.

Hội đồng đánh giá việc phân loại phù hợp với quy mô, trình độ phát triển và yêu cầu quản lý hiện nay. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, định hướng phát triển đô thị bền vững và quản lý tốt quy mô dân số.