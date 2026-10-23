Bộ Nội vụ tập huấn quản lý kinh phí chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Sáng 23-10, tại phường Nha Trang, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn quản lý kinh phí chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2026. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Việc làm, Văn phòng Bộ Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa cùng 250 đại biểu thuộc Sở Nội vụ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự lớp tập huấn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn không chỉ nhằm cập nhật kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, phương pháp thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ quan, đơn vị. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; nắm vững và triển khai thống nhất các quy định mới, chủ động trao đổi, tháo gỡ vướng mắc. Sau tập huấn, Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm cần rà soát quy trình quản lý tài chính, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng lập dự toán năm 2027, bảo đảm đúng quy định, sát thực tế, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, tỉnh Khánh Hòa luôn xác định công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh tổ chức 108 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho hơn 10.700 lượt người, đưa 406 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì dưới 2,8%.

Đồng chí Lê Huyền đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của lớp tập huấn đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các địa phương; mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia chủ động trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; bảo đảm thực hiện chính sách đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong hai ngày (23 và 24-10), hội nghị dành nhiều thời gian hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý kinh phí chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2027 tại Bộ Nội vụ và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu được đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) và Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) hướng dẫn, cập nhật các quy định về cơ chế tài chính đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo Nghị định số 233 của Chính phủ và Thông tư số 116 của Bộ Tài chính liên quan đến quy định cơ chế tài chính, hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Thông tư số 17 của Bộ Nội vụ; các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2027 theo Quyết định số 617 của Bộ Nội vụ.

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