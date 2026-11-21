Việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 phải xong trước 30/11. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tạm dừng việc tuyển dụng mới và điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Hướng dẫn của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (tại Công văn số 11963/VPCP-TCCV ngày 19/11/2026 của Văn phòng Chính phủ) và thực hiện chủ trương tại Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11/2026.

Về tuyển dụng mới công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tạm dừng việc thực hiện tuyển dụng mới (kể cả các trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng).

Thời gian tạm dừng kéo dài cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, văn bản nêu rõ trường hợp ngoại lệ, theo đó cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP thì vẫn được tiếp tục thực hiện, với điều kiện phải bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Về việc điều chuyển, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức nhằm giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026 tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Đối với những trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức vẫn được phép tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ. Thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thuộc về cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức đó.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031./.