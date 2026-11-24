(Ảnh: NGÂN ANH)

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình điện tử dựa trên dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan này.

Theo đó, kèm theo quyết định này có Danh mục thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2026. Bãi bỏ nội dung công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính có mã số 1.010825 và 1.010824 tại Quyết định số 446/QĐ-BNV ngày 19/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Danh mục thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình điện tử dựa trên dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ có 11 thủ tục hành chính thuộc cấp trung ương, 1 thủ tục hành chính liên thông (xã- tỉnh), 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 6 thủ tục hành chính cấp xã.

Thứ nhất, Danh mục gồm 11 thủ tục hành chính cấp trung ương, trong đó có 1 thủ tục về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước; 1 thủ tục về lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý nhà nước về hội; 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực việc làm. Đó là các thủ tục hành chính sau:

1. Hỗ trợ người lao động trong một số trường hợp rủi ro khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải về nước trước thời hạn.

2. Thủ tục tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" cho cá nhân.

3. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội.

4. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội.

5. Thủ tục thành lập hội.

6. Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội.

7. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

8. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

10. Cấp Giấy phép làm việc cho công dân Australia tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam.

11. Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.

Thứ hai, Danh mục có 1 thủ tục hành chính liên thông (xã-tỉnh) về lĩnh vực người có công. Đó là thủ tục hành chính cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý thuộc lĩnh vực người có công.

Thứ ba, Danh mục có 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh, với 8 thủ tục hành chính về người có công; 5 thủ tục hành chính về quản lý Nhà nước về hội, 2 thủ tục hành chính về an toàn vệ sinh lao động. Đó là:

1. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an.

2. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

3. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%.

4. Hưởng lại chế độ ưu đãi.

5. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh không công tác trong quân đội, công an, người hưởng chính sách như thương binh có vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh chế độ.

6. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ thuộc lĩnh vực người có công.

7. Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần.

8. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh).

9. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội (cấp tỉnh).

10. Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh).

11. Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh).

12. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh).

13. Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động.

14. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

15. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

Thứ tư, Danh mục có 6 thủ tục hành chính cấp xã gồm 3 thủ tục hành chính quản lý nhà nước về hội, quỹ và 3 thủ tục hành chính quản lý nhà nước về hội.

1. Hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

2. Công nhận ban vận động thành lập hội.

3. Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

4. Thủ tục thành lập hội (cấp xã).

5. Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội (cấp xã).

6. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp xã).