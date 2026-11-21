Tạm dừng tuyển dụng, kể cả trường hợp đã thi xong

Ngày 20/11/2026, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 13451/BNV-CCVC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 11963/VPCP-TCCV ngày 19/11/2026 và chủ trương tại Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11/2026.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương phải tạm dừng thực hiện tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ quy định ngoại lệ đối với trường hợp đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút người có tài năng tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP. Các bộ, ngành, địa phương vẫn được tiếp tục tuyển dụng theo diện này nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là cơ sở để xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. (Ảnh minh họa)

Tạm dừng điều chuyển để giữ ổn định biên chế năm 2026

Bên cạnh tuyển dụng mới, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mục đích là giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc này cũng tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Dù vậy, việc tạm dừng điều chuyển không phải là lệnh cấm tuyệt đối. Trong trường hợp thật sự cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển người từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Thẩm quyền quyết định thuộc cấp trực tiếp quản lý cán bộ, công chức; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp thì cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ đồng thời lưu ý các cơ quan, đơn vị không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.