Bộ Nội vụ rà soát, cơ cấu lại và xây dựng phương án biên chế cán bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Theo Quyết định, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Hình minh họa. Nguồn: BĐVN

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Tổ công tác cũng hướng dẫn rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai. Đối với những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, Tổ công tác hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm rõ, bổ sung, hoàn thiện; kịp thời tổng hợp, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác tổng hợp, tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Tổ công tác hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tổng hợp và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm.