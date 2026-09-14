Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất tăng biên chế cấp xã

Cử tri kiến nghị xem xét bổ sung, điều chỉnh biên chế cấp xã một cách linh hoạt

Bộ Nội vụ đã có trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, cử tri nêu trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, khối lượng, áp lực công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tăng đáng kể.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu, xem xét bổ sung, điều chỉnh biên chế cấp xã một cách linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa bàn và phân loại đơn vị hành chính của từng địa phương.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ có văn bản đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Trong đó có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận, quy định mới về quản lý biên chế, quy định về biên chế của các tỉnh, thành phố năm 2026 và định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên… Từ đó chủ động bố trí, giao, điều chỉnh biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp. Trong đó, cần bảo đảm không vượt quá tổng số biên chế được giao.