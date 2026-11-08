Bộ Nội vụ nói rõ cách trả lương cho lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp

Bộ Nội vụ vừa giải đáp thắc mắc về việc áp dụng chế độ tiền lương đối với lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới.

Cụ thể, một người lao động phản ánh tại trường học, nhóm nhân viên tạp vụ được ký hợp đồng với mức lương tối thiểu vùng II và có phụ lục thỏa thuận tiền lương. Trong khi đó, nhóm bảo vệ có người hưởng lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, có người hưởng lương tối thiểu vùng II.

Người lao động này đặt câu hỏi về việc liệu các trường hợp trên có phải ký lại hợp đồng và chuyển sang bảng lương theo quy định mới hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết ngày 26/6 năm nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 235/2026 thay thế Nghị định số 111/2022.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 235, người đã ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ trước ngày nghị định có hiệu lực, đúng quy định pháp luật tại thời điểm ký được tiếp tục thực hiện hợp đồng đến hết thời hạn mà không phải ký lại. Các bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về tiền lương, điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định 235 quy định hai hình thức áp dụng trong hợp đồng.

Hình thức thứ nhất làtrả lương theo mức thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Hình thức thứ hai là trả lương theo bảng lương của viên chức, căn cứ khả năng tài chính của đơn vị.

Trường hợp áp dụng bảng lương viên chức, việc hưởng phụ cấp, nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác liên quan đến tiền lương sẽ thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.