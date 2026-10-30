Bộ Nội vụ nghiên cứu chính sách tiền lương, phụ cấp viên chức cấp xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải đáp nhiều nội dung, trong đó có vấn đề tiền lương đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã.

Về vấn đề tiền lương đối với viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho rằng, sau khi thực hiện Kết luận 206-KL/TW năm 2025 của Trung ương, Chính phủ đã ban hành các nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng.

Theo đó Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương cơ sở, rồi Nghị định số 162/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, đặc khu thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ trưởng cho biết, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang và tổng số nguồn lực đã được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó đối với cán bộ, công chức, viên chức là khoảng hơn 2,2 triệu người, chưa kể lực lượng vũ trang. Nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng là khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, số người được điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2027 có khoảng 3,5 triệu người; tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước khoảng10.773 tỷ đồng. Trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách Nhà nước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn bảo đảm từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 8.760 tỷ đồng.

Riêng đối với khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng và kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, hiện nay Bộ Nội vụ đang được giao nhiệm vụ cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể tiền lương. Đề án này đang được nghiên cứu thực hiện.

Tuy nhiên, thì để thực hiện Đề án tiền lương đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm, số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Và cũng trên cơ sở xác định được vị trí việc làm, xác định được số người làm việc, xác định được biên chế thì đó là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho rằng, Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu rất quyết liệt. Mặc dù được giao nhiệm vụ như vậy, nhưng để thực hiện được cũng là việc hết sức khó khăn, mong sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp trách nhiệm của các bộ, các ngành và các địa phương. Đặc biệt trong thực hiện xây dựng vị trí việc làm mà chúng ta đang làm quyết liệt đây.

“Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm là đi trước một bước để rút kinh nghiệm, sau đó phổ biến những kinh nghiệm cho các bộ, ngành và các địa phương”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Còn riêng về phụ cấp đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho rằng, việc này Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu để đề xuất chính sách lương, phụ cấp cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có cấp xã.

“Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ báo cáo với Chính phủ để cơ quan thẩm quyền trong thời gian sớm nhất có điều chỉnh, trong đó tập trung khắc phục bất những cập hiện nay giữa lương, phụ cấp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải phát biểu.