Bộ Nội vụ nêu lý do không hoán đổi ngày nghỉ Ngày Văn hoá Việt Nam

Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gửi Chính phủ xem xét.

Theo đề xuất, ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba. Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ làm việc trong ngày này, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 23/11 sang thứ Bảy, 28/11. Đối với người lao động thuộc các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 24/11/2026 theo quy định.

Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định mới.

Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng phương án nghỉ năm 2026 được thực hiện trên cơ sở quy định của Nghị quyết số 28/2026/QH16 và kết quả lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan.

Không hoán đổi ngày làm việc

Theo phương án được đề xuất, ngày 23/11/2026 vẫn là ngày làm việc bình thường. Người lao động nghỉ vào thứ Ba, ngày 24/11 và trở lại làm việc theo lịch sau đó.

Bộ Nội vụ cho rằng việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc nhằm hạn chế xáo trộn lịch công tác, học tập, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm.

Đây cũng là giai đoạn nhiều cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác; doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức trước, trong hoặc sau ngày 24/11, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Phương án nghỉ 1 ngày hiện được Bộ Nội vụ đề xuất để trình Chính phủ xem xét.