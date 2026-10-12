Bộ Nội vụ lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung đề án xác định chỉ số cải cách hành chính

Sáng 12-10, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (PAR INDEX). Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) và ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện sở nội vụ của 24 tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, UBND cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo.

Ông Phạm Minh Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Võ Chí Vương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Hùng cho biết, bộ chỉ số PAR INDEX do Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2012 đến nay đã khẳng định được tính bền vững, toàn diện và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bộ, ngành đã chủ động xây dựng các công cụ đánh giá chuyên ngành theo chỉ đạo của Trung ương, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải tiếp cận lại bộ tiêu chí PAR INDEX theo hướng đồng bộ, tích hợp và bảo đảm tính kết nối hệ thống. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án PAR INDEX nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn vận hành bộ máy hành chính nhà nước, kịp thời thể chế hóa các chỉ đạo mới của Trung ương liên quan đến công tác CCHC, hướng tới khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thời gian qua.

Ông Phùng Doãn Hưng - chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày dự thảo đề án.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến.

Đề án giữ nguyên khung cấu trúc, phương pháp và hệ thống tiêu chí đã phát huy hiệu quả; chỉ chỉnh sửa, cập nhật những nội dung thực sự cần thiết và loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp. Đề án duy trì phương pháp kết hợp đánh giá định tính - định lượng; đánh giá nội bộ và đo lường sự hài lòng từ bên ngoài; tối đa hóa khai thác dữ liệu sẵn có từ hệ thống của các bộ, ngành.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung về tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm, phương pháp đánh giá, nguồn tài liệu kiểm chứng và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai; đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung và căn cứ có liên quan.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa sẽ có bài viết cụ thể về nội dung hội thảo.