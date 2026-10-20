Bộ Nội vụ lập Tổ công tác về hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

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Ngày 20/10, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đã ký ban hành Quyết định số 1299/QĐ-BNV về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Nội vụ (sau đây gọi là Tổ công tác).

Tổ trưởng là ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Nội vụ. Tổ phó là ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ).

Các thành viên của Tổ công tác đến từ các đơn vị Văn phòng,Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Vụ Kế hoạch-Tài chính thuộc Bộ Nội vụ. Ngoài ra, còn có Bộ phận giúp việc gồm 6 công chức.

Tổ công tác được phân công 6 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực; rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ ba, theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; kịp thời tổng hợp, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Thứ tư, tổng hợp kết quả rà soát; tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thứ năm, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tổng hợp và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Thứ sáu, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế của Bộ do Bộ trưởng giao.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các thành viên; quyết định chương trình, kế hoạch làm việc, tổ chức họp và làm việc với các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ phó giúp Tổ trưởng tổ chức triển khai nhiệm vụ; trực tiếp theo dõi, phối hợp, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Tổ trưởng. Các thành viên chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Vụ Tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực của Tổ công tác, chủ trì tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; chuẩn bị nội dung, tài liệu, dự thảo báo cáo và tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổ trưởng xem xét, quyết định.

Vụ Pháp chế phối hợp rà soát căn cứ pháp lý, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và tác động đến nhiệm vụ, khối lượng công việc của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở rà soát vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực.

Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp rà soát mức độ tự chủ tài chính, nguồn kinh phí bảo đảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở xây dựng phương án biên chế; hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của Tổ công tác theo quy định.

Văn phòng Bộ Nội vụ phối hợp cung cấp, đối chiếu thông tin, số liệu về văn bản đến, văn bản đi, tình hình thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, phục vụ rà soát khối lượng công việc, sản phẩm và tiến độ thực hiện; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Tổ công tác.

Trung tâm Công nghệ thông tin hỗ trợ kỹ thuật, công cụ tổng hợp và quản lý dữ liệu theo nhiệm vụ được phân công.

Bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Tổ công tác tiếp nhận, rà soát, đối chiếu và tổng hợp hồ sơ, dữ liệu; chuẩn bị nội dung hướng dẫn, tài liệu làm việc, biên bản và dự thảo báo cáo; theo dõi tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị theo phân công của Tổ trưởng, Tổ phó.

Trưởng Bộ phận giúp việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiểm tra tiến độ, chất lượng và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Tổ trưởng, Tổ phó. Các thành viên chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của Tổ công tác; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.