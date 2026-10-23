Bộ Nội vụ làm rõ tiêu chí thu hút sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông T.C. đề nghị được giải đáp về cách hiểu tiêu chí “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước” được hưởng chính sách thu hút nhân tài quy định tại Nghị định 179/2024.

Cụ thể, ông C. hỏi sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất của từng ngành, được trường đại học xác nhận là thủ khoa ngành thì có đạt tiêu chí trên không?

Ví dụ, một cơ sở giáo dục đại học có nhiều ngành đào tạo, một sinh viên đạt kết quả tốt nghiệp cao nhất ngành Toán và được nhà trường xác nhận là thủ khoa ngành Toán. Trong khi đó, do đặc thù của từng ngành, chương trình đào tạo, số lượng sinh viên và mặt bằng kết quả học tập giữa các ngành có thể có sự khác nhau.

Vậy, trong trường hợp này, sinh viên được xác nhận là thủ khoa ngành Toán có nằm trong diện thu hút "sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học trong nước" theo Nghị định số 179/2024 không?

Trong trường hợp quy định hiện hành chưa bao gồm thủ khoa ngành, ông Châu kiến nghị cân nhắc, nghiên cứu thêm đối tượng này trong quá trình hướng dẫn hoặc hoàn thiện chính sách, nếu thấy phù hợp với thực tiễn đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định 179/2024 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định179/2024, sinh viên được công nhận tốt nghiệp thủ khoa toàn trường hoặc thủ khoa ngành/khoa thuộc đối tượng xem xét áp dụng chính sách thu hút theo quy định của Nghị định.

Nghị định 179 cũng quy định thẩm quyền quyết định việc tuyển chọn, áp dụng chính sách đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết.