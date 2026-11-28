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Bộ Nội vụ đã có công văn số 13504/BNV-CVL gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, trả lời Công văn số 2480/LĐTM-PC ngày 4/11/2026 của VCCI về việc gửi Báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tháng 10/2026, sau khi nghiên cứu, rà soát, Bộ Nội vụ có ý kiến đối với nội dung kiến nghị, đề xuất tại vấn đề số 60, mục X của Liên đoàn.

Cụ thể, về nội dung “Yêu cầu cấp giấy phép lao động khi phát sinh quan hệ thuê mướn, trả lương đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn”, vấn đề vướng mắc thực tế được VACD phản ánh là, điểm a khoản 13 Điều 8 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn, nhưng nếu phát sinh quan hệ thuê mướn, trả lương thì lại phải xin giấy phép theo hình thức hợp đồng lao động. Trên thực tế, thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép thường từ 2-3 tháng, gần bằng hoặc dài hơn thời gian làm việc dự kiến dưới 90 ngày. Trong khi đó, người lao động nước ngoài chỉ thuộc diện bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có hợp đồng từ đủ 12 tháng, và nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân không phụ thuộc vào giấy phép lao động. Việc doanh nghiệp Việt Nam trả lương là phù hợp với quan hệ lao động thực tế và không nên là yếu tố loại trừ khỏi cơ chế miễn giấy phép.

VACD dẫn văn bản pháp luật liên quan là Điểm a khoản 13 Điều 8, Điều 19 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026.

Tác động với doanh nghiệp là cơ chế miễn giấy phép đối với làm việc ngắn hạn mất đi ý nghĩa và tính khả thi; người lao động có thể đã hoàn thành công việc trước khi được cấp phép; phát sinh thủ tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên điều động chuyên gia ngắn hạn.

Do đó, VACD kiến nghị bãi bỏ nội dung “Trường hợp có phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương phải thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 19 Nghị định này” tại điểm a khoản 13 Điều 8 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP; đồng thời hướng dẫn thống nhất hoặc quy định rõ không cấm việc trả lương tại Việt Nam cho người lao động được bổ nhiệm từ nước ngoài đến làm việc ngắn hạn.

Trả lời vấn đề này, công văn của Bộ Nội vụ đề cập tới 2 nội dung sau.

Thứ nhất là về người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn.

Ngày 20/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2026).

Nghị định số 393/2026/NĐ-CP được ban hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam với tư duy rộng mở “biên giới phẳng” và nguyên tắc tháo gỡ tối đa các rào cản bảo đảm thuận lợi, hanh thông, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết; kế thừa những quy định hiện hành phù hợp trong thực tiễn, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bảo đảm tính khả thi, dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Điểm a khoản 13 Điều 8 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định về trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi “vào Việt Nam làm việc ngắn hạn”.

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định trường hợp nêu trên “không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nơi người lao động nước ngoài làm việc trước ít nhất 3 ngày làm việc, tính từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc”. Quy định này nhằm tạo thuận lợi, đơn giản hóa quy trình, thủ tục liên quan người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đồng thời, qua đánh giá việc triển khai chính sách liên quan người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhằm bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế, phòng ngừa việc lợi dụng chính sách và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, điểm a khoản 13 Điều 8 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP đã quy định rõ “Trường hợp có phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương phải thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động theo hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 19 Nghị định này”.

Trường hợp người lao động thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động, Nghị định số 393/2026/NĐ-CP kế thừa quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động nộp văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 03 Phụ lục I nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động (không phải thực hiện nhiều thủ tục).

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tối đa là 10 ngày làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP2, không phải 2-3 tháng như phản ánh.

Thứ hai là về ký hợp đồng lao động và trả lương đối với người nước ngoài được bổ nhiệm từ nước ngoài đến làm việc ngắn hạn.

Công văn số 13504/BNV-CVL của Bộ Nội vụ thông tin về các quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019:

- Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”.

- Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.

- Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động”.

- Khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: “Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động”.

Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 393/2026/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì “sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc”.

Như vậy, để xác định một người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam vào làm việc ngắn hạn có phải giao kết hợp đồng lao động hay không thì phải xác định xem người lao động đó làm việc cho người sử dụng lao động nào; chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động nào và do người sử dụng lao động nào trả lương.

Theo đó, trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn cho người sử dụng lao động tại Việt Nam, chịu sự quản lý, điều hành, giám sát và do người sử dụng lao động tại Việt Nam trả lương thì phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động.