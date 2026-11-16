Bộ Nội vụ làm rõ quy định bổ nhiệm kiểm soát viên

Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của bà N.T.L.T. về công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo phản ánh, Nghị định số 181/2026 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 159/2020) không có quy định cụ thể về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kiểm soát viên.

Bà T. cũng cho rằng chức danh kiểm soát viên chưa được xếp tương đương với chức danh cụ thể nào trong bộ máy quản lý doanh nghiệp, dẫn đến khó khăn khi giới thiệu nhân sự vào quy hoạch các chức danh cao hơn.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết theo khoản 3 Điều 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 181/2026, kiểm soát viên là chức danh thuộc thẩm quyền quản lý và bổ nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Người giữ chức danh này không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ khẳng định kiểm soát viên là chức danh chuyên môn, nghiệp vụ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành, không phải chức vụ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, chức danh này không thuộc diện quy hoạch và không thực hiện quy trình bổ nhiệm 4 bước theo quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

Việc lựa chọn, bổ nhiệm kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện, trên cơ sở nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý và phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15), Nghị định số 181/2026 và các quy định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Như vậy, việc bổ nhiệm kiểm soát viên được thực hiện theo cơ chế lựa chọn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, điều kiện theo quy định thay vì quy trình quy hoạch, bổ nhiệm áp dụng đối với chức danh lãnh đạo, quản lý.