Bộ Nội vụ kiểm tra chuyên ngành năm 2026 tại Phú Thọ

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phú Thọ được sáp nhập từ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sau sáp nhập, tỉnh có 148 xã, phường và đã chủ động tinh gọn bộ máy hành chính. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất đánh giá: Việc rà soát, sắp xếp và kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và bố trí số lượng lãnh đạo quản lý được triển khai nghiêm túc, đúng chủ trương của Trung ương và quy định của Chính phủ.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối ở cấp tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Việc bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phân cấp, phân quyền được thực hiện phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy trong giai đoạn chuyển tiếp; đồng thời bảo đảm lộ trình sắp xếp, giảm số lượng cấp phó theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Kết quả rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đến tháng 5/2026 đã bám sát yêu cầu, góp phần giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại mạng lưới theo hướng tinh gọn, nâng cao mức độ tự chủ tài chính và sử dụng hiệu quả biên chế, nguồn nhân lực, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo các chủ trương của Trung ương và quy định của Chính phủ.

Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, phân tích làm rõ những kiến nghị, đề xuất của Phú Thọ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý dữ liệu về công chức, viên chức trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao đổi, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao kết quả của Phú Thọ và đề nghị tỉnh chủ động triển khai nhiệm vụ theo khung pháp lý hiện hành, không thụ động chờ hướng dẫn.

Đồng chí nhấn mạnh việc đẩy mạnh tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng linh hoạt các giải pháp như luân chuyển, biệt phái cán bộ cấp xã kết hợp đào tạo bài bản về lâu dài. Địa phương cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo kiểm tra theo đề cương của Bộ Nội vụ; bổ sung đầy đủ số liệu về vị trí việc làm và cơ sở dữ liệu cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng yêu cầu tỉnh Phú Thọ sớm xây dựng Kế hoạch biên chế giai đoạn 2027-2031; xây dựng phương án xử lý cán bộ dôi dư, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ vướng mắc về biên chế giáo viên. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy theo quy định, nghiên cứu mô hình chính quyền hạt nhân gần vùng kinh tế giáp Hà Nội và sắp xếp lại các khu dân cư để bộ máy vận hành hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Đại học Hùng Vương và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.