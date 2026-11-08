Bộ Nội vụ khảo sát việc triển khai đề án thành lập phường tại xã Châu Thành

Đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát thực tế việc triển khai đề án thành lập phường tại xã Châu Thành.

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá điều kiện thực tế, rà soát các tiêu chí theo quy định và đánh giá kết quả chuẩn bị của địa phương trong quá trình xây dựng đề án thành lập phường.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp tục thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, xã Châu Thành đã lấy ý kiến Nhân dân về Đề án thành lập phường Châu Thành thuộc tỉnh An Giang. HĐND xã cũng đã xem xét và thống nhất thông qua đề án.

Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến, HĐND xã ban hành nghị quyết về việc thống nhất chủ trương thành lập phường Châu Thành trên cơ sở địa giới hành chính xã Châu Thành để trình cấp tỉnh theo quy định.