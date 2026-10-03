Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập 10 phường của TP Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, quá trình đô thị hóa nhanh tại một số địa bàn đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình quản lý, tổ chức không gian và huy động nguồn lực phát triển. Việc thành lập các phường mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, bảo đảm tỷ lệ đơn vị hành chính cấp phường theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc

Theo phương án dự kiến, thành phố lựa chọn 10 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập phường, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình. Việc lựa chọn được xây dựng trên cơ sở đặc điểm dân cư, kết cấu hạ tầng, không gian phát triển và sự phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

10 đơn vị được tổ chức trong các hành lang không gian động lực, có mối liên kết về kinh tế, đô thị và hạ tầng. Từ đó tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế từng khu vực và tăng cường kết nối trong không gian phát triển chung của thành phố.

Phương án thành lập các phường được kỳ vọng tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; thu hút đầu tư có chọn lọc vào công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc

Theo tính toán, sau khi thành lập, các phường tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng và môi trường... Trên lĩnh vực tổ chức chính quyền và cải cách hành chính, 10 phường mới sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đồng thời đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Căn cứ hồ sơ và chuyến khảo sát thực tế tiến hành trong ngày 2-10, đoàn khảo sát đánh giá 10 xã cơ bản bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao. Bộ Nội vụ đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung căn cứ chứng minh sự phù hợp với quy hoạch, làm rõ vị trí, chức năng đô thị và rà soát các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn khảo sát liên ngành Bộ Nội vụ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo hướng làm rõ định hướng phát triển đô thị, KT-XH và hạ tầng của từng địa phương. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Thống kê thành phố trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với các xã rà soát, xác nhận các số liệu về dân số, KT-XH, ngân sách, hạ tầng đô thị, đất đai và các tiêu chí theo quy đinh. Ngoài ra, bổ sung định hướng phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình hạ tầng có vai trò thúc đẩy kinh tế.

Theo phương án dự kiến, thành phố lựa chọn 10 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập phường, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương để 10 xã sớm được xem xét, công nhận trở thành phường. Những tiêu chí chưa đạt sẽ được tiếp tục giải trình, bổ sung hoàn thiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, đề án của TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh chủ trương là tận dụng, giữ và phát huy các khu vực đã hình thành, có định hướng phát triển đô thị, qua đó từng bước nâng tỷ lệ đô thị. Các tiêu chí đặt ra cần gắn với trách nhiệm của địa phương, quan trọng là cam kết và kế hoạch tổ chức thực hiện sau khi đơn vị hành chính được thành lập.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đề nghị thành phố bổ sung vào đề án kế hoạch, cam kết phát triển các đơn vị hành chính sau khi chuyển từ xã thành phường, gắn với phương án tổ chức bộ máy, bố trí và quản lý nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị trong bối cảnh mới. Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Vụ Chính quyền địa phương để đẩy nhanh việc thiện hồ sơ, thống nhất số liệu, cách tính các tiêu chí, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đông A