Bộ Nội vụ khảo sát điều kiện thành lập phường tại Châu Phú

Đoàn công tác Bộ Nội vụ đến làm việc với UBND xã Châu Phú.

Chiều 7/11, đoàn công tác Bộ Nội vụ do Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tại các xã Châu Phú và Vĩnh Thạnh Trung.

Tại các buổi làm việc, chính quyền các địa phương đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tiềm năng lợi thế trong lộ trình đô thị hóa.

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa tại các khu dân cư và Khu công nghiệp Bình Long để đánh giá không gian phát triển, hệ thống giao thông và hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Theo quy hoạch chung đô thị mới Châu Phú đến năm 2050, địa phương hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, bền vững; phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và logistics. Việc tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là động lực quan trọng để Châu Phú hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại III theo đúng lộ trình đề xuất.