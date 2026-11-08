Bộ Nội vụ khảo sát 22 xã dự kiến thành lập phường tại An Giang

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 8/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trương Hải Long làm trưởng đoàn, đến khảo sát hiện trạng 22 xã dự kiến thành lập phường.

22 xã gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An. Các đơn vị này được hình thành từ các thị trấn năm 2025.

Theo phương án của tỉnh, các phường dự kiến được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của từng xã. Qua rà soát, tỉnh đánh giá cả 22 xã đều đạt 5/5 điều kiện và 5/5 tiêu chuẩn của phường. Kết quả lấy ý kiến cho thấy 95,33% hộ gia đình đồng ý; HĐND tỉnh và HĐND 22 xã đã ban hành nghị quyết về chủ trương thành lập phường.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Thị Tú Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đề nghị tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện 5 nhóm nội dung: quy hoạch; vị trí, vai trò của từng đơn vị; tỷ lệ dân số đô thị; các tiêu chuẩn, nhất là những chỉ tiêu mới đạt sát ngưỡng; hồ sơ, số liệu và tài liệu minh chứng.

Thứ trưởng đề nghị Sở Nội vụ và các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ, kịp thời bổ sung minh chứng bằng văn bản. Hồ sơ phải bảo đảm chính xác, thống nhất và đầy đủ cơ sở pháp lý để phục vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án. Đối với những địa phương có tỷ lệ dân số đô thị cao hơn mức quy định không nhiều, tỉnh sẽ tiếp tục đối chiếu số liệu, phạm vi và phương pháp xác định để bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, việc thành lập phường không chỉ là thay đổi đơn vị hành chính mà còn phải hướng đến nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ người dân tốt hơn. Tỉnh đồng thời chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng và năng lực quản lý để các phường sau khi thành lập hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.