Thông tư gồm 8 điều, quy định cụ thể nguyên tắc, đối tượng và phương thức xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức; đồng thời hướng dẫn việc xếp lương khi công chức được bố trí vào vị trí việc làm mới.

6 nguyên tắc xếp lương đối với công chức

Thông tư áp dụng đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 300/2026/NĐ-CP; công chức thay đổi vị trí việc làm và được xếp lương ở ngạch tương ứng theo Điều 24 của Nghị định này.

Theo đó, việc xếp lương được thực hiện theo 6 nguyên tắc.

Thứ nhất, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó, trừ các trường hợp được quy định riêng tại Thông tư.

Thứ hai, đối với người được tuyển dụng đã có thời gian công tác phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được bố trí làm công việc đúng chuyên môn trước đây, thời gian công tác này được tính để xem xét xếp bậc lương phù hợp.

Thứ ba, người được tiếp nhận vào làm công chức có thời gian công tác hợp pháp, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí được tiếp nhận cũng được tính thời gian công tác làm căn cứ xếp lương.

Thứ tư, Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận, thời gian này không được tính làm căn cứ xếp lương.

Thứ năm, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền căn cứ quá trình công tác hợp pháp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và mức độ phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ để quyết định xếp lương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Riêng người được tiếp nhận vào làm công chức theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng sẽ thực hiện xếp lương theo quy định riêng của pháp luật về chính sách này.

Thông tư cũng quy định 4 nhóm trường hợp xếp lương, gồm: người trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đang hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định; người chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu; người từng hưởng bảng lương Nhà nước nhưng không hưởng bảng lương này tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận; và người chưa từng được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Quy định cụ thể khi công chức thay đổi vị trí việc làm

Tại Điều 7, Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức khi được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức cao hơn, cùng thứ bậc hoặc thấp hơn ngạch hiện giữ.

Đối với trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch cao hơn về thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, nếu chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, công chức được căn cứ vào hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương và phụ cấp đang hưởng. Nếu tổng mức này cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch mới, công chức được xếp vào bậc cuối cùng và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Đối với trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, nếu hai ngạch có cùng hệ số lương thì công chức được xếp ngang bậc lương và giữ nguyên tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nếu ngạch mới có hệ số lương cao hơn thì thực hiện theo nguyên tắc xếp lương đối với ngạch cao hơn.

Trường hợp ngạch mới có hệ số lương thấp hơn, công chức được xếp ngang bậc và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định.

Đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch thấp hơn, Thông tư phân biệt hai trường hợp.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch theo kết quả theo dõi, đánh giá hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, việc xếp lương căn cứ vào bậc lương đã hưởng ở ngạch thấp hơn. Sau mỗi 36 tháng đối với ngạch cán sự và tương đương trở lên hoặc 24 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương, công chức được xếp lên một bậc lương.

Trường hợp công chức tự nguyện đề nghị thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý, việc xếp lương cũng thực hiện theo nguyên tắc trên, đồng thời được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng mức lương đang hưởng. Thời gian hưởng khoản chênh lệch này là 6 tháng kể từ ngày quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới có hiệu lực.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Đáng chú ý, các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận công chức hoặc bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm mới được ban hành từ ngày 1/8/2026 đến trước thời điểm Thông tư có hiệu lực cũng được áp dụng quy định tại Thông tư này.

Thông tư không áp dụng đối với trường hợp công chức được xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kể từ ngày 1/12/2026, Thông tư số 01/2026/TT-BNV và các quy định về xếp lương đối với công chức tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV hết hiệu lực thi hành.