Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 32/2026 hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức (có hiệu lực từ ngày 1/12).

Công chức thay đổi vị trí việc làm sẽ được xếp lương tương ứng.

Xếp lương khi chuyển sang ngạch cao hơn hoặc ngang ngạch hiện giữ

Đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn về thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ so với ngạch hiện giữ, Bộ Nội vụ quy định 3 trường hợp xếp lương cụ thể.

Thứ nhất, công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ được căn cứ vào hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được căn cứ vào tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thứ ba, nếu tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch mới, công chức được xếp vào bậc lương cuối cùng và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ.

Hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng trong suốt thời gian công chức xếp lương ở ngạch mới.

Bộ Nội vụ cũng quy định 3 trường hợp xếp lương đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hiện giữ.

Cụ thể, nếu ngạch hiện giữ và ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm mới có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Nếu ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch hiện giữ, việc xếp lương được thực hiện như trường hợp công chức chuyển sang ngạch cao hơn.

Ngược lại, nếu ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng, đồng thời được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng.

Xếp lương công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn cách xếp lương đối với công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch thấp hơn về thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ so với ngạch hiện giữ.

Đối với công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ qua đánh giá hằng năm, việc xếp lương căn cứ vào bậc lương đã hưởng ở ngạch thấp hơn hoặc từ bậc 1 nếu công chức chưa từng giữ ngạch thấp hơn.

Theo đó, cứ đủ 3 năm (36 tháng) đối với ngạch cán sự và tương đương trở lên hoặc đủ 2 năm (24 tháng) đối với ngạch nhân viên và tương đương, công chức được xếp lên một bậc lương.

Sau khi quy đổi, số tháng còn lại chưa đủ 36 tháng hoặc 24 tháng, tùy từng ngạch, được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới.

Riêng công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý, ngoài việc xếp lương theo cách trên, còn được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng hệ số lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), đang hưởng.

Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.