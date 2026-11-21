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Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 13451/BNV-CCVC ngày 20/11/2026 do Thứ trưởng Trương Hải Long ký về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 tại Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11/20262 như sau.

Thứ nhất, về tuyển dụng mới công chức.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng việc thực hiện tuyển dụng mới công chức (kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng) cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Thứ hai, về việc điều chuyển cán bộ, công chức.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.