Bộ Nội vụ hướng dẫn tinh giản biên chế ngành giáo dục theo Nghị định 154

Về chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, Bộ Nội vụ yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Thông báo số 105- TB/VPTW ngày 24/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng).

Đồng thời, thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

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Rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ lưu ý số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ còn lại sau sắp xếp sẽ được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP theo quyết định của địa phương.

Đối với những trường hợp đã có quyết định tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực, nếu đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, chịu trách nhiệm giải quyết chính sách đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục. Nếu phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.