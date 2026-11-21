Theo công văn, đối với tuyển dụng mới công chức, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng thực hiện tuyển dụng, kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng. Việc tạm dừng kéo dài đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Trụ sở Bộ Nội vụ. Ảnh: chinhphu.vn

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình xét tuyển công chức theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, được tiếp tục tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ lưu ý không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Trước đó, ngày 17-11-2026, Bộ Nội vụ có Công văn số 191/BCĐCP, trong đó yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng việc tuyển dụng mới hoặc điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác để giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026 cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp thật cần thiết do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.