Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

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Hướng dẫn áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp.

XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC THEO TỪNG VỊ TRÍ, PHẦN VIỆC

Theo hướng dẫn, đơn vị sự nghiệp công lập kế thừa các dữ liệu đã có làm cơ sở đưa vào hệ thống biểu nghiệp vụ, gồm các nhóm: Kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực và quy chế, quy trình của đơn vị.

Trên cơ sở các quy định hiện hành về định mức chuyên ngành (định mức số người làm việc, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động), các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động xác định nhu cầu nhân lực theo từng vị trí và từng phần việc, không sử dụng một phương pháp chung cho cả đơn vị.

Trường hợp chưa có quy định về định mức chuyên ngành, bộ, ngành, địa phương chủ động xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và quản lý biên chế phải bám sát các nguyên tắc nêu tại Kết luận số 107-KL/TW và Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 7-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Các bộ, ngành, địa phương khi thực hiện việc rà soát, xác định vị trí việc làm viên chức, sản phẩm và nhu cầu nhân lực, cần bảo đảm phù hợp ngành, lĩnh vực, quy mô hoạt động, định mức chuyên môn, điều kiện cung ứng dịch vụ và mức độ tự chủ. Đặc biệt, không đồng nhất tự chủ tài chính với việc không còn phải quản lý số người làm việc.

KHÔNG MẶC NHIÊN ÁP DỤNG SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ TỐI ĐA

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương lưu ý thêm một số nội dung đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ nhất, rà soát, xây dựng danh mục nhiệm vụ; xác định công việc, công đoạn chính, sản phẩm.

Thứ hai, xác định số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện. Việc xác định thời gian thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Định mức chuyên ngành còn hiệu lực; thời gian tham chiếu đã kiểm chứng; số liệu thực đo, khảo sát mẫu có nguồn và xác nhận. Không lấy thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tính làm thời gian thực hiện.

Thứ ba, xác định thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa. Trên cơ sở tổng hợp các công đoạn chính đã được xác định, đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất định lượng cụ thể thời gian thay đổi trước và sau, phần giờ thực giảm.

Việc thực hiện thuê dịch vụ, nâng mức tự chủ, thay đổi nguồn kinh phí, xã hội hóa không đương nhiên làm giảm công việc; chỉ giảm phần việc đã thực sự chuyển giao hợp pháp.

Thứ tư, đối chiếu, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực. Đối với đơn vị chưa hoàn thành phê duyệt danh mục vị trí việc làm theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP, cần chủ động rà soát, xác định vị trí việc làm gắn với bậc nghề nghiệp cụ thể để làm cơ sở xác định khung năng lực. Đơn vị đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, thì kế thừa dữ liệu đã có, cập nhật những nội dung thay đổi.

Thứ năm, xác định số người cần thiết theo từng vị trí việc làm. Nhu cầu nhân lực đối với cấp phó phải căn cứ quy định về cơ cấu tổ chức, bộ máy và số lượng cấp phó; không mặc nhiên áp dụng số lượng cấp phó tối đa.

Người giữ vị trí quản lý vẫn thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ (như trưởng khoa trực tiếp phẫu thuật, hiệu trưởng trực tiếp giảng dạy,...) thì nhân lực, vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực chỉ tính một lần tại vị trí quản lý.

Về quy mô hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để xác định nhu cầu nhân lực theo định mức, Bộ Nội vụ đề nghị xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền tại thời điểm 30/9/2026, chỉ điều chỉnh khi quy định về định mức chuyên ngành cho phép; không lấy số người hiện có để quy đổi thành quy mô hoạt động, nhu cầu nhân lực.

Thứ sáu, đối chiếu nguồn nhân lực hiện có và xây dựng phương án biên chế. Mỗi người được kê khai một lần tại vị trí chính, gắn với một mã nguồn lực duy nhất tại nơi quản lý chính. Nhu cầu nhân lực và phương án sử dụng biên chế giai đoạn 2027 - 2031 được lập theo từng năm, căn cứ quy mô dự báo, lộ trình tự chủ, thuê dịch vụ và biến động nhân lực.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3, cần phân biệt rõ số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.