Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027

Bên cạnh lịch nghỉ cố định của khu vực công, Bộ Nội vụ đưa ra các hướng dẫn cụ thể và linh hoạt dành cho khối doanh nghiệp, người lao động ngoài khu vực hành chính.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối với người lao động không thuộc khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027.

Theo đó, phương án 1 là nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 là nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 3 là nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ Tết phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động. Ảnh: PV/Vietnam+.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc xây dựng phương án nghỉ phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày, bao gồm: ngày 2/9/2027 Dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền kề là ngày 1/9/2027 hoặc ngày 3/9/2027 Dương lịch.

Để người lao động chủ động trong việc sắp xếp thời gian và kế hoạch cá nhân, Bộ Nội vụ lưu ý người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trong trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động tương tự như khu vực công chức, viên chức.

Trường hợp áp dụng phương án này, doanh nghiệp phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và được khuyến khích đưa ra những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định thị trường lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.