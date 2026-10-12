Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương với viên chức tuyển dụng trước 1/7/2026

Bà P.T.A.T phản ánh, bà được tuyển dụng làm viên chức từ tháng 4/2026, ở vị trí chuyên viên, có trình độ thạc sĩ. Trong quyết định tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền xác định bà được xếp lương bậc 2, hệ số 2,67 theo quy định hiện hành do yêu cầu trình độ chuyên môn của vị trí tuyển dụng là thạc sĩ.

Từ ngày 1/7/2026, khi thực hiện chuyển xếp lương theo quy định mới, bà Thư băn khoăn liệu mình có được tiếp tục hưởng hệ số 2,67 đã ghi trong quyết định tuyển dụng hay phải chuyển sang bậc, hệ số lương mới.

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2026 băn khoăn về việc chuyển xếp lương theo quy định mới. Ảnh minh họa: Phạm Hải.

Bà T. đề nghị làm rõ nguyên tắc chuyển xếp lương nhằm bảo đảm quyền lợi tiền lương đã được xác định trước đó.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 5 Điều 62 Nghị định số 259/2026 ngày 30/6/2026 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2026, người đang thực hiện chế độ tập sự theo Luật Viên chức số 58/2010/QH12, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QH13, được xếp lương vào bậc nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm tuyển dụng.

Trên cơ sở quy định này, Bộ Nội vụ đề nghị bà T. liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, Bộ Nội vụ chưa trả lời trực tiếp việc bà T. có được giữ nguyên hệ số lương 2,67 hay phải chuyển sang mức lương mới. Việc xác định mức lương cụ thể cần được cơ quan quản lý viên chức xem xét, hướng dẫn theo quy định hiện hành.