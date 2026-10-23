Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách cho viên chức giáo dục và cán bộ cơ sở

​Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

​Tại văn bản này, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và việc triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Các địa phương cần bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên"

Đồng thời, các địa phương cần bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên", nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

​Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục và thực trạng đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên. Trên cơ sở đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp nhân sự và lực lượng hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp.

​Đảm bảo chính sách cho viên chức và người hoạt động không chuyên trách

​Về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ lưu ý số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ còn lại sau sắp xếp sẽ được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP theo quyết định của địa phương.

Đối với những trường hợp đã có quyết định tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực, nếu đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế.

​Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, chịu trách nhiệm giải quyết chính sách đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục. Nếu phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

​Nhằm phục vụ công tác báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với các đối tượng nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026.