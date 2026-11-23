Bộ Nội vụ vừa có trả lời về chế độ, chính sách đối với người đã nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế nhưng sau đó được bố trí làm thôn đội trưởng (ấp đội trưởng).

Theo câu hỏi của công dân, chức danh ấp đội trưởng (thôn đội trưởng) hiện có được xác định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hay không? Trường hợp người đã hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025 được bổ nhiệm hoặc bố trí làm Thôn đội trưởng trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày nghỉ việc thì có phải hoàn trả toàn bộ tiền trợ cấp đã nhận?

Thôn đội trưởng không thuộc nhóm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 1 Điều 14 Nghị định 185/2026 của Chính phủ, quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận.

Như vậy, thôn đội trưởng không thuộc nhóm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại nghị định này.

Từ căn cứ trên, Bộ Nội vụ khẳng định, người đã nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách tinh giản biên chế, nếu được bố trí làm Thôn đội trưởng trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày nghỉ việc thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận.

Quy định này làm rõ sự khác biệt giữa chức danh thôn đội trưởng với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đồng thời xác định trường hợp được bố trí làm thôn đội trưởng không thuộc diện phải hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế.