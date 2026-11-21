Chuyển trách nhiệm quản lý kinh phí về địa phương

Tại Hội nghị tập huấn, đánh giá việc triển khai các quy định mới về quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các Sở Nội vụ, Sở Tài chính của 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP và Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm thay đổi quan trọng là chuyển từ cơ chế Bộ Nội vụ ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố sang cơ chế ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Theo đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách thực hiện chính sách.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu các địa phương phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong toàn bộ quy trình quản lý kinh phí. Sở Nội vụ và Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai theo phân cấp của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu các địa phương bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: Bộ Nội vụ.

Một số địa phương còn lúng túng trong điều chỉnh dự toán, quyết toán

Theo đánh giá tại hội nghị, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả bước đầu, một số đơn vị vẫn còn lúng túng khi áp dụng quy định mới về điều chỉnh dự toán, tạm ứng, chuyển nguồn và quyết toán kinh phí.

Đây là những khâu có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện chính sách được phân bổ, sử dụng đúng quy định và kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng.

Để tháo gỡ khó khăn, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu các địa phương khẩn trương nghiên cứu, nắm vững và triển khai thống nhất quy định mới về cơ chế tài chính, phân cấp, phân quyền. Nội dung tập huấn cần tập trung vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh vướng mắc trong thực tế để các cơ quan, đơn vị có thể vận dụng ngay sau hội nghị.

Đáng chú ý, việc triển khai phần mềm quản lý tài chính chi trả trợ cấp cũng được đưa ra trao đổi, giải đáp nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Thứ trưởng đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách người có công; phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách trong tháng 12/2026 theo quy định tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP.

Các địa phương đồng thời phải xử lý dứt điểm các khoản công nợ, tổ chức tập huấn lại cho cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, chi trả trợ cấp.

Bảo đảm quyền lợi người có công trong những tháng cuối năm

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu thực hiện quản lý kinh phí đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng định mức; đặc biệt, tuyệt đối không để người có công chậm nhận trợ cấp trong những tháng cuối năm 2026.

Yêu cầu này gắn trực tiếp với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bối cảnh cơ chế quản lý ngân sách đã thay đổi. Việc phân bổ, giao dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí cần được thực hiện đồng bộ, tránh để vướng mắc trong thủ tục tài chính ảnh hưởng đến tiến độ chi trả chế độ cho người thụ hưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi hai nội dung chính: hướng dẫn nghiệp vụ quản lý kinh phí thực hiện chính sách người có công theo phương thức mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn công tác bàn giao từ Bộ Nội vụ về UBND các tỉnh, thành phố trên cơ sở chốt số liệu quyết toán ngân sách năm 2025 đã được Quốc hội phê chuẩn, làm cơ sở để địa phương chủ động quyết toán năm 2026.

Việc hoàn thành bàn giao, xử lý công nợ và tháo gỡ vướng mắc trong quản lý kinh phí trước khi kết thúc năm là những nhiệm vụ được đặt ra đối với các địa phương, nhằm bảo đảm chính sách ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.