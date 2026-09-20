Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, không hoán đổi

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Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, trong đó đề xuất chỉ nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay.

Theo phương án đề xuất tại Tờ trình trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch. Đồng thời, hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026 để hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm. Các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Theo Bộ Nội vụ, phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Cách tiếp cận này bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, theo hướng công chức, viên chức nghỉ 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026 và không đưa vào nội dung thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tương tự, người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức cũng được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 không thay đổi.

Theo đó, nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi), bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Với dịp lễ Quốc khánh, nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 Dương lịch, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Hiện người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, Tết trong 1 năm gồm: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 Dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.